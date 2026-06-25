Razón por la que Mick Foley se perderá el AEW x NJPW Forbidden Door 2026

Mick Foley no estará este domingo en el AEW x NJPW Forbidden Door 2026, que se celebra en el SAP Center de San José, California. El motivo es un conflicto de agenda previo a su fichaje por AEW, según reveló Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio.

Como informamos previamente, Foley debutó en AEW durante el Zero Hour de Double or Nothing 2026 en Nueva York, en un segmento junto a MJF y Darby Allin. Desde esa noche no ha vuelto a aparecer en pantalla, y su ausencia en Forbidden Door tampoco había sido explicada oficialmente hasta ahora.

► Una agenda imposible de liberar

Meltzer explicó que Foley reservó compromisos de apariciones personales con mucha antelación, antes de que llegara el acuerdo con AEW, y que uno de esos compromisos cae exactamente este fin de semana:

“Se agendó como loco antes de conseguir el contrato con AEW, y lamentablemente esta fecha tenía un compromiso en Seaford, New Hampshire, e intentó liberarse de él pero no pudo. Así que no estará en San José. Es posible que tampoco esté en el PPV de octubre, si es que hay uno, porque tiene algunos viajes al extranjero en octubre, pero el plan es que esté en Montreal, aunque tiene una fecha en Raleigh esa noche así que no sé. Pero tuve la impresión de que estará en Montreal, definitivamente en Londres, y está intentando dejar los miércoles libres de ahora en adelante, y también todos los PPV.”

► Qué esperar de Foley en AEW a partir de Forbidden Door

Meltzer aclaró que no espera ver a Foley en cada episodio de AEW Dynamite, pese a que el propio Hall of Famer está tratando de mantener los miércoles disponibles. Lo que sí anticipó es una presencia más regular a partir de la semana siguiente al Forbidden Door, cuando arranca el camino hacia AEW All In Londres 2026, el gran evento del verano de la empresa en el Reino Unido.

Los eventos mencionados por Meltzer como fechas objetivo para Foley son el PPV de Montreal, All In Londres y el Forbidden Door del año próximo, siempre que logre coordinar su agenda personal con el calendario de AEW.