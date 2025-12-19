Rating SmackDown 12 de diciembre 2025

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con un combate entre Terror Twins vs. Aleister Black y Zelina Vega.

Las luchas presentadas fueron:

  1. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (***)
  2. Lash Legend venció a Alexa Bliss (**)
  3. Je’Von Evans venció a The Miz (***)
  4. Rhea Ripley y Damian Priest vencieron a Zelina Vega y Aleister Black (***)

► Los números de SmackDown del 12 de diciembre 2025

WWE Smackdown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 240 mil espectadores, esto esta por encima con respecto a 1 millón 063 mil televidentes de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,26 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, frente a la calificación de 0,28 del programa de la semana anterior.

El SmackDown del año pasado, emitido el 13 de diciembre de 2024, atrajo a 1.530.000 espectadores y una audiencia de 0,47 en USA Network. El episodio del 15 de diciembre de 2023 atrajo a 2.240.000 espectadores en FOX.

