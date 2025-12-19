Rating WWE RAW 8 de diciembre 2025

Esta semana el episodio de WWE Raw contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre AJ Styles y Dragon Lee vs. War Raiders.

Las luchas presentadas fueron:

Iyo Sky venció a Kairi Sane (***) CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: AJ Styles y Dragon Lee retuvieron ante War Raiders (***) Roxanne Perez venció a Lyra Valkyria (***) Logan Paul venció a LA Knight (***)

Los números de WWE Raw en Netflix 8 de diciembre 2025

El show de la marca roja tuvo un promedio de 2 millones 500 mil televidentes globales en Netflix. Esto esta por debajo con respecto a los 3 millones 100 espectadores globales de la semana pasada del 17 de noviembre.

El programa fue visto un total de 4.400.000 horas a nivel mundial, una cifra inferior a las 5.800.000 vistas globales totales del programa del 17 de noviembre.

Actualmente no se conocen las visualizaciones globales totales ni las horas globales totales vistas para los programas del 1 y 8 de diciembre debido a que RAW no se ubicó entre los 10 mejores programas en inglés globales de Netflix para esas semanas.

Ocupó el puesto número 10 en el Top 10 de programas en inglés globales de Netflix de la semana, una caída en comparación con el puesto número 6 del programa del 17 de noviembre.

En cuanto a desgloses específicos, RAW ocupó el puesto número 5 en los Estados Unidos, el número 10 en Canadá y no figuró entre los 10 primeros en el Reino Unido y la India en clasificaciones regionales seleccionadas de Netflix.