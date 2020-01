Luego de que la semana pasada tuvieran un episodio tumultoso WWE Raw obtuvo un mejor rating en el show final antes de Royal Rumble 2020. Es un buen total si lo comparamos con los números obtenidos en semanas previas.

Las luchas presentadas fueron:

1- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS, LUCHA DE ESCALERAS

Andrade retuvo ante Rey Mysterio

2- Aleister Black venció a luchador local

3- Drew McIntyre venció por descalificación a Randy Orton

4- Becky Lynch venció a Kairi Sane

5- CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Seth Rollins y Buddy Murphy se coronaron al vencer a The Viking Raiders

6- Erick Rowan venció a Matt Hardy

7- Lana y Bobby Lashley vencieron a Liv Morgan y Rusev

► Rating Raw 20 de enero 2020

La audiencia alcanzada por Monday Night Raw en los Estados Unidos fue de 2 millones 380 mil espectadores, con un rating de 0.83. Esto es un 17% más que los 2 millones 30 mil espectadores de la semana pasada, que fue la audiencia más baja desde el show de la semana de Navidad grabado el 23 de diciembre, que atrajo a 1 millón 835 mil espectadores, y también un nuevo mínimo no festivo para Raw. El show de la semana pasada fue contra el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Universitario 2020.

El desglose por hora fue el siguiente:

Primera hora: 2 millones 548 mil (2 millones 218 mil la semana pasada).

(2 millones 218 mil la semana pasada). Segunda hora: 2 millones 492 mil (2 millones 59 mil la semana pasada).

(2 millones 59 mil la semana pasada). Tercera hora: 2 milones 101 mil (1 millón 814 mil la semana pasada).

Raw fue el número 7 por la noche en audiencia por cable, detrás de Hannity, Tucker Carlson Tonight, The Five, The Ingraham Angle, Special Report y Rachel Maddow. WWE ocupó el primer lugar por la noche en el Cable Top 150. Hannity encabezó la noche por cable en audiencia con 3 millones 809 mil espectadores, ocupando el puesto número 11 en el Cable Top 150 con una calificación de 0.31 en el grupo demográfico 18-49.