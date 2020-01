Seth Rollins se volvió contra la fanaticada cuando pensó que era el momento de decir basta a su falta de agradecimiento. Cualquiera pensaría que llevaba tiempo planeándolo porque rápidamente se unió a AOP para arrasar con todo cuanto luchador se les pusiera por delante. Y no ha tardado mucho más en unir a su banda a Buddy Muprhy, con quien actualmente es Campeón de Parejas Raw. Como bueno o como malo, Rollins siempre encuentra la forma, siempre encuentra el hueco, para mantenerse en lo más alto de WWE.

► Es más fácil para Seth Rollins ser rudo ahora

Y además resulta que esta nueva aventura mostrando su cara más malvada le está siendo más sencilla que la anterior. ¿Por qué? Él mismo lo ha explicado recientemente a expressnews.com.

“Esta es una etapa diferente a la que viví en el pasado. Ahora, es más fácil ser un antagonista porque cualquiera que consume entretenimiento tiene una voz para ser escuchada. Pueden conectarse y decir lo que quieran, e incluso si una o dos personas responden, esas una o dos personas hace más de 20 años cuando estaban sentados en la sala de estar hablando con sus amigos. Nuestro público busca cosas de las que quejarse, no les gusta sentarse y disfrutar del espectáculo. Y esta es una vida tan corta, tan breve. Cualquiera que es capaz de seguir desempeñando ese papel de héroe durante un largo período de tiempo está haciendo algo increíble».

Un punto interesante de este nuevo Rollins es que dice la verdad. Puede que sea su verdad en algunos casos, pero no se trata solo de decir cosas de rudo, cosas sinsentido solo para enojar a la gente. Y tiene cierta razón cuando se trata de que no es fácil ser técnico durante mucho tiempo. Si lo piensan, no hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de WWE.