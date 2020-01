De ahora en adelante, el Campeonato UK se llama Campeonato NXT UK. Además, ha sido eliminado el logotipo de WWE del cinturón para dar paso al de NXT. WALTER tiene un título con nuevo diseño y nuevo nombre, al que no permitirá tener un nuevo dueño. En realidad, ahora mismo ni siquiera tiene un contendiente dado que se encuentra demasiado ocupado enfrentando a The Undisputed Era con Imperium.

Fueron estos unos cambios que salieron de la nada, pero ahora descubrimos uno nuevo. No relacionado con esta corona sino con la que disputan las luchadoras de la marca amarilla. PW Insider informa:

Todavía están haciendo el cambio puesto que si miramos en WWE.com vemos que Rhea Ripley todavía luce como «Campeona Femenil NXT».

Ocurre lo mismo tanto con Becky Lynch (Campeona Femenil Raw) como Bayley (Campeona Femenil SmackDown). Porque también debemos esperar que el nombre de sus títulos sea modificado. Esto de acuerdo a Paul Davis, de WrestlingNews.co:

«He oído que este no es el único cambio que viene para los títulos femeniles. Ya se ha hablado también de renombrar los de Raw y SmackDown. Una idea que se lanzó es renombrar el de Raw como Campeonato WWE y el de SmackDown como Campeonato Universal WWE. Otra idea sería especificar los títulos de los hombres como los de las mujeres. Por ejemplo, Brock Lesnar tendría el Campeonato Varonil WWE y Becky Lynch tendría el Campeonato Femenil WWE. Me dijeron también que estos cambios podrían no darse de inmediato, porque si van a hacerlos querrían presentarlos con nuevos cinturones durante WrestleMania«.