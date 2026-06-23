Rating AEW Dynamite 17 junio 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 17 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca la lucha entre Hazuki vs. Mercedes Moné.

Las luchas presentadas fueron:

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Audiencia AEW Dynamite 17 de junio 2026

El programa promedió 665.000 espectadores, lo cual está por encima con relación a los 542.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,12, por encima respecto a la calificación de 0,08 del programa de la semana pasada.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 18 de junio de 2025 el programa atrajo 736.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,21 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 19 de junio de 2024, Dynamite, atrajo a 502.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,16.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.