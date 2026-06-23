Bobby Cruise: «Todos esperaban que WWE comprara ROH»

Bobby Cruise lleva más de dos décadas como “La Voz de Ring of Honor”, lo que le convierte en uno de los pocos testigos directos de todos los cambios de propietario que ha vivido la empresa.

En el episodio más reciente del pódcast What Happened When?, Cruise recordó el momento en que ROH fue puesta a la venta por Cary Silkin en 2011 y reveló lo que el equipo interno realmente esperaba que ocurriera.

► “Todos pensábamos que nos compraría WWE”

Cuando Silkin, propietario de ROH desde 2004, decidió vender la empresa, el rumor que corría entre quienes llevaban más tiempo en la compañía apuntaba a un comprador muy específico:

“El núcleo de los que llevábamos ahí un tiempo pensábamos que nos iba a comprar WWE. Todos lo creíamos.”

La certeza duró hasta que la realidad se impuso en un evento que ROH tenía en la zona de Chicago. Cruise recuerda que el equipo estaba reunido cuando los llamaron a todos juntos y, al entrar, se cruzaron con varios desconocidos que se presentaron. Los nombres no le dijeron nada.

“Joe Koff era uno. Dan Bynum era otro. Mark Davis, otro. No sé quiénes son estas personas y en mi cabeza empiezan a girar los engranajes: ‘Bueno, creo que el rumor de quién nos compró no es verdad.’”

A continuación les comunicaron la noticia: Sinclair Broadcast Group, uno de los grupos de televisión en abierto más grandes de Estados Unidos, era el nuevo dueño de ROH. La compra se anunció oficialmente el 21 de mayo de 2011. Jim Cornette y Gary Juster estuvieron muy involucrados en el proceso de negociación.

► El impacto de Sinclair: expansión televisiva e incertidumbre creativa

La reacción inicial de Cruise fue de desconcierto. Sinclair expuso los mercados en los que operaban sus estaciones afiliadas, pero no contemplaba los mercados donde ROH ya tenía arraigo y público fiel, lo que generó inquietud desde el primer momento.

“Al principio me puso nervioso. Estaban hablando de sus mercados, pero no de los mercados en los que nosotros ya lo estábamos haciendo bien.”

Bajo la gestión de Sinclair, ROH pasó a emitir televisión semanal en las estaciones afiliadas del grupo a partir de septiembre de 2011, con lo que ganó visibilidad a nivel nacional, aunque a costa de reorientar su actividad en vivo hacia ciudades que ya cubrían esas señales. La relación con Sinclair se prolongó hasta 2022, cuando Tony Khan adquirió ROH y la relanzó bajo el paraguas de AEW.

Cruise, quien sobrevivió a todos esos cambios de propietario conservando su puesto como presentador, continúa siendo hoy la continuidad vocal de una empresa que ha pasado por tres dueños distintos en poco más de dos décadas.