Raquel Rodriguez habla de su regreso a WWE NXT

Al mismo tiempo que rivaliza con Rhea Ripley en WWE RAW –las dos lucharán por el Campeonato Mundial Femenil en Payback– Raquel Rodríguez hizo esta pasada noche se retorno a NXT durante el especial Heatwave. La guerrera de raíces mexicanas que un día fue Campeona de Parejas de la marca amarilla apareció para ayudar a Dragon Lee y Lyra Valkyria a vencer a la misma Mami y Dominik Mysterio en un combate de equipos mixtos.

. @RaquelWWE just took out @RheaRipley_WWE ! @dragonlee95 just pinned @DomMysterio35 !!!

Y después del programa, Raquel dedicó unas palabras a NXT Digital Exclusive:

«A partir de ayer, he recibido la autorización médica para competir, y dejé bastante claro mi punto cuando salí al escenario y le anuncié a Rhea que seré yo contra ella en Payback por el Campeonato Mundial Femenino. Así que vine aquí esta noche porque quería recordarle a Rhea con quién está lidiando. No hace mucho, tuvimos nuestra Lucha de la Última Mujer en Pie en esta arena, y la hice caer en ese escenario. Planeo hacer lo mismo en Payback. Ella estará mirando hacia arriba a Raquel Rodríguez, tu ganadora y tu nueva Campeona Mundial Femenina«.

EXCLUSIVE: @RaquelWWE explains why she came to #NXTHeatwave to take out her #WWEPayback opponent, @RheaRipley_WWE. #WWENXT pic.twitter.com/arC3k4WoRy

