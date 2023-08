Hikaru Shida agradece ayuda de Kenny Omega en AEW

Hikaru Shida es una de las piezas más destacadas de la división femenil de AEW desde el nacimiento de la compañía. Sin ir más lejos, en la actualidad es la Campeona Mundial; el domingo va a exponer el título ante Saraya, Toni Storm y Britt Baker en All In 2023. Además, está en su segundo reinado. No ha tenido quizá la regularidad de otras luchadoras All Elite pero siempre ha demostrado su tremenda valía. Es igualmente una de las guerreras procedendes de Japón que más ha impactado en el pro wrestling estadounidense en los últimos años.

► Hikaru Shida agradece a Kenny Omega

Y mientras hablaba recientemente en Digital Spy’s Stephanie Chase, quiso destacar la ayuda de Kenny Omega, de quien también podemos decir, salvando las distancias, que ha conquistado AEW después de haber construido un nombre en el país del sol naciente. Precisamente ahí radica ese apoyo que ha podido brindar no solo a The Shining Samurai sino a sus demás compañeras y a la lucha libre Joshi en sí misma.

«Creo que trabajó especialmente en Joshi porque había luchado en Japón y conocía la calidad del Joshi. Siempre digo que la lucha libre femenina en Japón es la mejor del mundo, y él contribuyó mucho a mostrarlo al mundo. Además, puede hablar japonés, por lo que también fue de gran ayuda con el idioma«.

La luchadora también dedica unas palabras a Dustin Rhodes:

«Dustin, siempre es amable y me levanta el ánimo. Por supuesto, entrenó a luchadoras y sigue brindando mucha ayuda«.

► Cartel de AEW All In