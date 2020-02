Cada vez que CM Punk aparece en WWE Backstage siempre deja algunas frases interesantes sobre la actualidad del Imperio McMahon. Lo podremos ver en SÚPER LUCHAS durante el día de hoy en el que estaremos hablando bastante sobre la visita del ex luchador al programa de FOX anoche. No es una de las caras más habituales de mismo, pero de vez en cuando vuelve para responder a preguntas acerca de lo que está pasando en la que fuera su empresa.

Una de las cuestiones que respondió hace unas horas está relacionada con lo que está haciendo Randy Orton. Parece que el 13 veces Campeón Mundial ha vuelto a su personaje de asesino de leyendas después de atacar brutalmente tanto a Edge como a Matt Hardy. Parece que ahora sí tiene una motivación, aunque sea sacar de la carretera a nombres importantes. Y Punk piensa que un Orton motivado es lo mejor de lo mejor.

Vemos a continuación qué tenía que decir el de Chicago sobre el de Knoxville:

"A motivated Randy, @BookerT5x tell me if I'm wrong, there's no one better." – @CMPunk on @RandyOrton #WWEBackstage pic.twitter.com/9M18bQXGBw

— WWE on FOX (@WWEonFOX) February 12, 2020