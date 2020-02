Unos días atrás, John Cena puso por las nubes a Brock Lesnar cuando tuvo la ocasión de hablar de él en una entrevista. El 16 veces Campeón Mundial tuvo la ocasión de compartir el encordado con el Campeón WWE en 40 ocasiones. La primera fue en el extinto programa WWF Jakked el 29 de octubre de 2001. Entonces era conocido como Prototype, mientras que la bestia encarnada formaba The Minnesota Stretching Crew con Shelton Benjamin.

«Me enorgullece decir que vi Royal Rumble desde mi casa por WWE Network y me pareció un evento increíble. Parece que no me echaron de menos. Fue genial verlo como un fan y puedo decir con total sinceridad que creo que Brock Lesnar es el mejor luchador que he visto. Creo que es el mejor que he visto nunca en los encordados. Pienso que su actuación en Royal Rumble fue una masterclass para todos. Él lo hizo en 30 minutos y yo no sé si podría hacerlo. Me impresionó».