Randy Orton arremete contra Cody Rhodes: «En WrestleMania le quitaré el Campeonato»

Randy Orton abrió SmackDown con un mensaje claro y contundente. El «Viper» aseguró que «no necesitaba a Pat McAfee, sino que lo quería», y defendió al polémico comentarista como la única persona que le dice las cosas como son y lo que él necesita escuchar: ser él mismo.

► Momentos clave

Orton recordó que ganó la Elimination Chamber y que originalmente estaba proyectado para enfrentarse a Drew McIntyre, a quien dijo que podía derrotar fácilmente. Sin embargo, Cody Rhodes se volvió a convertir en campeón y eso cambió los planes. «Comencé a dudar por enfrentarme a mi amigo, pero me molestó que él ‘me diera permiso para ser yo mismo'», expresó Orton con visible molestia.

El «Viper» lanzó duras acusaciones contra Cody Rhodes. Recordó que Cody ganó en WrestleMania 40 gracias a la ayuda de Seth Rollins, cuando él se había sacrificado enfrentándose a The Bloodline, lo que le costó una lesión en la espalda. También mencionó cómo Kevin Owens traicionó a Cody y fue él, Randy, el único que lo respaldó. «Y ahora Cody me está quitando todo», sentenció.

Orton cerró su discurso con una declaración contundente: «Pat McAfee ha hecho más por mí que Cody en la mitad de su vida». Y prometió que en la primera noche de WrestleMania le quitará el Campeonato Indisputable WWE a Cody Rhodes, y que lo conseguirá con un RKO.