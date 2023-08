«Audiciones de Chelsea’s Got Talent. LA Campeona en Parejas WWE te invita a ti a la audición. Envía tu nombre completo, video de entrada e incluya cualquier talento oculto que pueda usar para mi ventaja, como su compañero de equipo». Chelsea Green lanzó recientemente en Twitter una oferta para buscar nueva compañera de equipo con la intención de continuar siendo una de las dos Campeonas de Parejas WWE después de la lesión de Sonya Deville.

► R-Truth se ofrece a Chelsea Green

Nada se sabe todavía de qué decisión van a tomar en la compañía -la situación estaría entre encontrar a alguien que sustituya a la lesionada o buscar nuevas monarcas- pero de momento Chelsea Green ha recibido una respuesta de R-Truth. El veterano luchador está cerca de hacer su regreso a la programación tras varios meses recuperándose también de una lesión y quiere ser campeón femenil, como propone en una publicación en Instagram.

«¡Hola, Chelsea! ¿Cómo estás? Escuché que estás haciendo una audición. ¡He oído hablar de eso, chica! Elígeme a mí. Hago un montón de cosas. Cuento chistes, bailo, hago rap, canto, toco la armónica, toco el piccolo, pickleball. Incluso mato arañas de vez en cuando. No todas las arañas, Charlotte’s Web fue buena. Estoy trabajando para regresar al ring y necesito algo que hacer. Ya tienes el Campeonato Femenil de Parejas. Permíteme ser tu compañera hasta que vuelva tu compañera habitual«.

La idea nos recuerda la fantástica alianza de R-Truth con Carmella, quien en estos momentos también está fuera de acción, en su caso debido a su embarazo.

No obstante, entonces no eran Campeones de Parejas sino que andaban alrededor del Campeonato 24/7. Probablemente, la propuesta de The Truth no se haga realidad.