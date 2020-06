Una curiosa historia ha sido revelada por la actual Campeona Raw: Quieren hackear a Asuka. Sí, así es, la luchadora japonesa intentó ser víctima de un hackeo en sus cuentas oficiales de Twitter y de Instagram. Sin embargo, ella expuso a las personas que, con muy poco conocimiento, intentaron efectuar este ataque para violar su privacidad.

IPs from Moscow and Qatar "93.88.77.78" and "92.63.111.158" and "78.101.166.62" someone is trying to illegally log in. Please stop the unauthorized login attempts.😡