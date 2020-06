¿Tiene el Undertaker algún arrepentimiento en WWE?

En incontables ocasiones Superestrellas de WWE han revelado arrepentirse de algún suceso de su carrera, o de algo que nunca sucedió y que desearían que sí. No hace mucho, Zack Ryder se culpaba a sí mismo por "no haber sido lo suficientemente hombre" como para hablar con Vince McMahon para que aprovechara la popularidad que estaba teniendo por aquel entonces. También Karl Anderson reconoció haber cometido el error de renovar con esta empresa. O Braun Strowman dijo que fue un error criticar las donaciones a luchadores independientes que lo están pasando mal durante la Era Covid.

Ahora, ¿tiene el Undertaker algún arrepentimiento? Esto comentó él mismo en una reciente entrevista con TV insider, haciendo referencia a la posibilidad de haber tenido una carrera en la industria cinematográfica, al haber rechazado oportunidades en películas y series de televisión.

" Realmente no me arrepiento de nada, siempre lo tuve claro . Lo hice saber. Hice un episodio para Poltergeist The Legacy, un programa de ciencia ficción hace años. El personaje no estaba muy lejos de The Undertaker. Hice ese prograba porque era realmente similar al Undertaker. Hubo momentos en que me ofrecieron otras cosas y siempre fue como: 'Mira, no puedo hacer esto y después volver a hacer lo otro' .

"Venían a mí con la posibilidad de leer algún guión y era como: 'No. No me interesa'. Ya había tomado la decisión de que no iba a hacer nada diferente. No fue una decisión complicada para mí. Sé donde quería estar. Nunca tuve la intención de ser una estrella del cine. Mi motivación no iba por ese camino. Yo quería ser El Enterrador. Estar en WWE. Esa fue siempre mi pasión y donde puse todo mi tiempo y energía. No me arrepiento de nada".