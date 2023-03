Se echa en falta la presencia de promotoras europeas y mexicanas para que de verdad pudiéramos hablar de una fiesta internacional de la lucha libre, pero a pesar de ello, la llamada “WrestleMania Week” tiene bastante que ofrecer. Ya dirán ustedes, con más de 70 shows durante cuatro días.

Fuera del ámbito de las mayores empresas, como WWE, NJPW e Impact Wrestling, la casa que mayores focos se robará es Game Changer Wrestling por derecho propio. Allí, Kota Ibushi disputará sus dos primeros combates (primero en Josh Barnett’s Bloodsport 9 y luego en Joey Janela’s Spring Break 7), pero además, bajo el paragüas de los “Last Outlaws” también veremos a Negro Casas, Jon Moxley, Hijo del Vikingo o Sexy Star.

Pero GCW, sin embargo, no supone la promotora con mayor número de shows a lo largo de la señalada semana. Ese particular premio se lo lleva Circle 6, que producirá un total de 12.

Esta novel compañía, fundada en 2022 por Mike Gevorgian y con base sobre Los Ángeles, contó de inicio con Rickey Shane Page y Atticus Cogar como dos grandes avales tras bambalinas. Page dejó de colaborar a comienzos del presente año, pero Cogar continúa, asimismo como principal talento competitivo.

Considerada ya la CZW de la Costa Oeste de EE.UU. por su estilo extremo, Circle 6 dejó el pasado 11 de marzo uno de los mejores combates del año durante el evento Obey Your Master, donde Zachary Wentz conquistó el título mundial al imponerse precisamente a Cogar en un “Three Stages Of Hell”.

Dije 11 eventos, aunque realmente podríamos hablar de 12, pues como ya informamos, Minoru Suzuki, a través de Circle 6, protagonizará un particular karaoke mañana, tras su compromiso en Multiverse United. Y hablando de Suzuki, ¿quién podría asegurar que estaremos ante una cita no luchística?

Pero centrándonos en las formalmente luchísticas, haré seguidamente un compendio de esas 11, todas ellas a celebrarse desde Knucklehead Hollywood de LA y que podrán seguirse vía YouTube.

[30 de marzo]

[31 de marzo]

