A sus 54 años, Minoru Suzuki no baja el pistón. Y siendo todavía una de las mayores atracciones del mundo luchístico, el veterano participará en el fin de semana de WrestleMania 39.

Semanas atrás, NJPW e Impact Wrestling comenzaron a anunciar combates para el que será su gran evento conjunto y podría suponer una de las mejores citas dentro de esa vorágine de shows que podrán verse en Los Ángeles y alrededores desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril: Multiverse United.

Allí, Suzuki tendrá la oportunidad de conquistar el Campeonato de Peso Abierto Strong, aunque enfrente tendrá a un KENTA muy impulsado por su reciente consecución del título ante Fred Rosser en Battle In The Valley el pasado 18 de febrero.

Pero ahora tenemos constancia de otra implicación de Suzuki en este próximo “WrestleMania Weekend”. Aunque no de naturaleza luchística, al menos inicialmente.

Vía Circle 6, sabemos que Suzuki se hará con el micrófono del karaoke del bar Knucklehead, situado en Los Ángeles, el jueves 30 de marzo a las 11 pm, hora local; véase, misma noche que Multiverse United, tres horas después. Y a ver quién es el valiente que osa arrebatárselo.

🚨 #c6live show announcement 🚨



You’ve seen him wrestle but now it’s time to rock with @suzuki_D_minoru



Minoru Suzuki’s Karaoke Jam

Thursday 3/30 at 11pm

Knucklehead – $6 a the door pic.twitter.com/EwAWUs4ub3