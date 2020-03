Nada más comenzar el episodio de Raw de anoche, Drew McIntyre puso en claro a Brock Lesnar que puede igualar sus fuerzas. Al menos cuando lo toma por sorpresa. Pero no cabe duda de que desde Roman Reigns (si podemos ponerlo a la altura del escocés), hacía tiempo que el actual Campeón WWE no tenía un oponente que pudiera compararse con él. Va a ser interesante lo que muestren en WrestleMania 36. Obviamente, todo el mundo espera que ambos disputen un combate más o menos largo, no que todo quede en unos cuantos minutos en los que el retador triunfe sin más.

► Qué pasó cuando Raw salió del aire

Otro de quien se espera mucho en el magno evento es Randy Orton, quien en el mismo programa aplicó un RKO a Beth Phoenix. Todos tiene ganas de que Edge vuelva para hacérselo pagar. Antes, después del show de hace unas horas, casi es McIntyre quien se le adelanta. El escocés entró en escena para recriminar a «La Víbora» su ataque a la miembro del Salón de la Fama, retándolo a un enfrentamiento en el encordado.

Drew McIntyre comes out after the show is over… #RAW pic.twitter.com/feuwiUb3W0 — The Angle Podcast (@theangleradio) March 3, 2020

Lamentablemente para todos, Orton lo rechazó y abandonó el escenario. Pero hubo alguien que sí entró en escena: Erick Rowan. Después de perder en sus dos combates con Aleister Black, el dueño de la tarántula quería resarcirse un poco; aunque en realidad no pudo hacerlo.

Drew McIntyre defeated Rowan in tonight's dark match. pic.twitter.com/xwEh75EOpE — Balor Club Guy (@BalorClubGuy) March 3, 2020

Después del combate, McIntyre hizo una nueva promo que prendió a la fanaticada con respecto a lo que se avecina en su rivalidad con «La Bestia Encarnada». Una bestia que tan pronto como en su próxima aparición en WWE, que no ha sido confirmada todavía, va a vengarse de lo ocurrido antes del episodio. Las cosas no van a quedar así. Y todavía queda más de un mes por delante para la celebración de más grande PPV del año.