Asuka estaba programada para tener una lucha contra Shayna Baszler esta semana en Monday Night Raw, pero horas antes de que iniciara el programa, la Emperatriz del Mañana fue removida del mismo por una lesión en su muñeca, de acuerdo al reporte oficial de WWE, privando así a los fanáticos de un potencial buen encuentro, y tendrán que esperar para otro día.

Si bien se informa que la lesión no es de gravedad, sí fue suficiente para que anoche no tuviera el alta médica para competir, y en su lugar, Kairi Sane fue quien luchó contra Baszler y cayó derrotada luego de rendirse ante el Kirifuda Clutch.

► ¿Cuál es la situación de Asuka previo a Elimination Chamber?

Después de Raw, se pudo conocer que Dave Meltzer señaló en F4WOnline que espera que la situación de Asuka mejore y que pueda tener la autorización médica para participar en su lucha programada dentro de la Cámara de la Eliminación femenil en el PPV de este domingo, Elimination Chamber 2020. La Emperatriz del Mañana compitió por última vez este domingo, cuando participó en un evento en vivo no televisado disputando una lucha por el Cameponato Femenil de Parejas contra Becky Lynch y Charlotte Flair, la cual culminó en descalificación.

Si bien no pudimos ver el mano a mano entre Asuka y Shayna Baszler, no descartemos que estas dos puedan tener algunos minutos juntas en Elimination Chamber. Es posible que los fanáticos no tengan que esperar demasiado para que se toquen después de todo, considerando que esta lucha tiene calibre para WrestleMania.

Asuka se sumará a Shayna Baszler, Ruby Riott, Natalya, Liv Morgan y Sarah Logan en la lucha dentro de la cámara de la eliminación femenil, cuya ganadora se enfrentará a la Campeona Raw, Becky Lynch, por el título en WrestleMania 36.