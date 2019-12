Stephanie McMahon pone en claro qué pasa con Ronda Rousey

Ronda Rousey hizo su primera aparición en WWE en Royal Rumble 2018, entrando en escena por sorpresa después de que Asuka ganara la campal. No tuvo la oportunidad de participar en la misma, así como tampoco lo hizo en 2019. Pero se rumora que lo hará en 2020, de hecho, parece ser que es la gran favorita para cosneguir la victoria. En estos ocho meses que lleva ausente de los encordados se ha hablado muchas veces de su regreso, incluso se ha dicho que no se dará, pero realmente no se ha confirmado nada.

Ni ella misma lo ha hecho ni tampoco la empresa, aunque sí Stephanie McMahon. No puede revelar una fecha o un evento porque, como dice, todavía no lo saben. Pero sí que confirma que «Rowdy» volverá. Esto aleja todas las dudas ante la posibilidad de que pusiera fin a su aventura luchística. Parecía extraño que quisiera retirarse después de una gran derrota, pero debíamos tener en cuenta su intención de ser madre, así como también su carrera cinematográfica. No obstante, no, Rousey va a continuar luchando en WWE.

Esto comentó McMahon a Ben Wignall, como recoge Gary Cassidy:

"Ronda [Rousey] will definitely be back, that is the plan – but, as of now, I'm not sure where and when."

Stephanie McMahon confirms to @BenWignall of @GiveMeSport that Ronda Rousey will return to WWE.

— Gary Cassidy (@consciousgary) December 18, 2019