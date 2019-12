Combate titular anunciado para la edición navideña de NXT

Hemos disfrutado hace unas horas del penúltimo NXT de 2019. Las Superestrellas de la marca amarilla de WWE dieron nuevamente un buen show que incluyó dos combates titulares. Adam Cole fue capaz de retener el Campeonato NXT al vencer a Finn Bálor gracias a una interferencia de Johnny Gargano. Rhea Ripley consiguió derrotar a Shayna Baszler para coronarse Campeona NXT, a pesar de la interferencia de Marina Shafir y Jessamyn Duke. Y esto no fue todo. Si no pudieron seguir nuestra cobertura, no duden en echar un vistazo.

► Cartel de la edición navideña de NXT

Además, durante el programa se anunciaron también dos interesantes luchas para la semana que viene, para la edición navideña de NXT, que se celebrará el mismo 25 de diciembre. Para empezar, Roderick Strong defenderá el Campeonato de Norteamérica. Pero no sabemos contra quién, pues lo que hará el dueño del título será lanzar un reto abierto para que cualquiera se sitúe como retador.

Las opciones son variadas, por lo que podría ser cualquiera su oponente. Probablemente los nombres que más estén sonando hasta la próxima semana sean Keith Lee, Dominick Dijakovic o Tommaso Ciampa.

Aunque puede que el primero de ellos tengamos que descartarlo, teniendo en cuenta la otra lucha anunciada.

El propio Lee unirá fuerzas a Lio Rush para verse las caras con Damian Priest y Tony Nese. No estamos muy seguros de cómo se ha llegado hasta este enfrentamiento. Porque realmente estos luchadores no han tenido nada que ver últimamente. Pero todos estarán de acuerdo en que será interesante puesto que cada uno de ellos tiene mucho talento.

Esto de momento es todo lo que sabemos del show de NXT de Navidad. Pero, como ocurra cada semana, contará con más atractivos. Suponemos que veremos la continuación de la rivalidad Bálor vs Gargano, así como cuál es el papel de Cole en la misma.