PWG: Shun Skywalker, segundo invitado al BOLA 2023

El luchador japonés de Dragon Gate, Shun Skywalker se convirtió en el segundo invitado para la edición 2023 del torneo BOLA de Pro Wrestling Guerrilla.

Recientemente, el luchador, miembro de la temible facción Z-Brats, hizo una gira de dos meses en el norte del continente americano, presentándose en Estados Unidos y México.

En nuestro país, el enmascarado gladiador se presentó con DTU en funciones celebradas en Tulancingo y Ciudad Nezahualcóyotl; además estuvo en Monterrey con Lucha Time y en Pachuca, en una función independiente. Pero también participó en el torneo «Supremo 2022» celebrado en la Arena Naucalpan, donde cayó en semifinales ante Dragon Lee.

Con respecto a su expedición en la escena independiente estadounidense, Shun Skywalker vio actividad en empresas como DPW (participó en el torneo Carolina Classic), BLP (compitió en el torneo Turbo Grap 24), GCW y MLW; en ésta última se apoderó del Campeonato Mundial de Peso Medio MLW, doblegando a Myron Reed, aunque lo perdió 42 días después ante Lince Dorado.

Es actualmente poseedor del Campeonato Open The Triangle Gate, el título de tercias de Dragon Gate, junto con KAI e ISHIN, siendo la segunda ocasión que lo porta.

Por su gran desempeño en la escena independiente estadounidense, Pro Wrestling Guerrilla decidió invitarlo a su prestigiosa competencia Battle of Los Angeles 2023″, en enero. Sin duda una gran elección ya que los aficionados podrán presenciar su accionar en los cuadriláteros, plagado de técnica y espectacularidad.

