PWG: Se anuncia el BOLA 2023 para enero

La empresa independiente estadounidense Pro Wrestling Guerrilla, dio a conocer las fechas de celebración de su tradicional competencia «Battle of Los Angeles» (BOLA).

Mediante un breve mensaje vía Twitter, PWG anunció que el BOLA se llevará a cabo el sábado 7 y el domingo 8 de enero de 2023 desde el Globe Theatre de Los Ángeles, California.

Esta importante competencia de la escena independiente estadounidense volvió a realizarse en 2022 tras una pausa de dos años por la Pandemia Mundial de COVID-19. Esta edición 2022 fue ganada por el luchador estadounidense y actual Campeón Puro ROH Daniel García.

Tras este importante logro, García obtuvo el derecho de contender por el Campeonato Mundial PWG ante Bandido a quien venció en el evento «Delivering The Goods», celebrado el el 1 de mayo, convirtiéndose en su monarca 32. Hasta la fecha, Daniel García ha defendido el cetro en dos ocasiones, primero ante Konosuke Takeshita y luego ante Jonathan Gresham.

Sólo resta esperar el anuncio de los participantes de esta competencia de eliminación directa, confiando que, como en las últimas ediciones, la presencia de luchadores mexicanos se vuelva una constante.

La edición 2023 será la número 17 desde que se estableció la competencia en 2005, realizándose anualmente de forma ininterrumpida, excepto en 2020 y 2021, por la citada pandemia mundial.

The 2023 Battle of Los Angeles takes place on January 7th & 8th!

— PWG (@OfficialPWG) November 22, 2022