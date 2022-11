No es habitual que un comentarista abandone un show de lucha libre a la mitad pero fue lo que hizo Jim Ross en Full Gear 2022 ya que solo comentó seis luchas y no el cartel completo. ¿El motivo? El miembro del Salón de la Fama de WWE lo da a conocer en un reciente episodio de su podcast, Grilling JR.

► Jim Ross solo comentó seis luchas en Full Gear

«Tony Kahn quería que trabajara en los primeros seis combate y lo hice, y luego terminé. Me hubiera gustado haber trabajado el último combate, ya sabes, obviamente como aficionado, como locutor. Soy un gran fan de Jon Moxley . Estaba pensando que iba a ser la noche de MJF. Parecía que era el momento. Veremos cómo funciona eso. Espero que funcione muy bien. Ya veremos. MJF tiene que hacerse cargo del campeonato y ser ese gran líder que necesitamos que sea. Como puedes ver, se veía genial. Estaba en muy buena forma, o en la mejor forma en la que ha estado nunca. Así que fue interesante en ese sentido. Pensé que tuvieron una lucha sólida.

“Vi el combate en mi iPad porque volví al hotel cuando terminé con mi tarea y llegué a tiempo para verlo. Vi el último cuarto del juego Bedlam, Oklahoma y Oklahoma State en mi televisor, y vi el pago por evento en mi iPad, el resto. Así que fue un trato interesante. Normalmente no me voy temprano, pero terminé, terminé e hice lo que tenía que haber hecho y seguimos adelante. Me gustó el espectáculo. Me pareció que era un buen espectáculo.

«La primera mitad que hice, los combates que pensé fueron bastante fuertes, algunos más fuertes que otros. Esa es la naturaleza de la bestia. Pero pensé que era un buen espectáculo. Realmente. Me gustó mucho. Pensé que los talentos trabajaban duro. Pensé que estaba bien manejado. Todos los combates parecieron tener un significado. Los puntos estaban todos bien conectados, así que pensé que era un buen escenario. Fue divertido. Me hubiera gustado trabajar más, pero siempre va a ser así. Soy un viejo pelotero. Quiero jugar. Pero estaba feliz de hacer lo que hice y, con suerte, la gente lo disfrutó”.

¿Qué os parecen las palabras de Jim Ross?