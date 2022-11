«The Gate of Destiny 2022» fue el evento que Dragon Gate presentó en el EDION Arena de Osaka; en éste se permitió el apoyo vocal de los aficionados.

► «The Gate of Destiny 2022»

En la segunda lucha, Yasushi Kanda e Ishin Iihashi lograron el triunfo a favor de M3K, por lo que la agrupación aceptó a Iihashi como integrante de tiempo completo.

De regreso de su viaje de preparación en México, Takuma Fujiwara enfrentó en mano a mano a Eita. A pesar de que Fujiwara perdió la lucha, dejó un muy buen sabor de boca con la evolución luchística que mostró.

Esta lucha marcó la primera defensa exitosa para el dúo D’Courage (Dragon Dia y Madoka Kikuta) desde que ganaron el campeonato en septiembre. Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu y Strong Machine J) hicieron todo lo que estuvo en su alcance, pero no fue suficiente ante el ímpetu y decisión de los monarcas.

H.Y.O hizo la tercera defensa exitosa del campeonato Open the Brave Gate superando a Dragon Kid. El combate comenzó lento, con H.Y.O estudiando a su rival, para ir in crescendo y cerrar de forma contundente, en una forma de trabajo que se está volviendo su sello.

M3K (Masaaki Mochizuki, Susumi Mochizuki y Mochizuki Junior) cayeron en su tercera defensa del Campeonato Open the Triangle Gate ante KAI, Shun Skywalker y Masked Z, cuando ISHIN (Ishin Iihashi) se reveló como Masked Z y le dio la espalda a M3K. Este choque significó el retorno del espectacular Shun Skywalker quien comandó inteligentemente al equipo, combinado con la fuerza de KAI. ISHIN fue el factor sorpresa y se encargó de su acérrimo rival Mochizuki Jr para someterlo y dar la victoria a su nueva facción.

Yuki Yoshioka se mantiene como monarca principal de Dragon Gate al lograr la tercera defensa del Campeonato Open the Dream Gate ante YAMATO. Esta lucha marcó su segunda victoria individual ante el experimentado gladiador en un combate recio pero muy bueno.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF DESTINY 2022», 06.11.2022

EDION Arena Osaka

Asistencia: 2,208 Espectadores

1. Kzy, U-T, Jason Lee y JACKY «FUNKY» KAMEI vencieron a Ultimo Dragon, Don Fujii, Naruki Doi y Shuji Kondo (9:32) con un Running Elbow Smash de Kzy sobre Fujii.

2. Yasushi Kanda e Ishin Iihashi derrotaron a Genki Horiguchi y Kaito Nagano (3:43) con un Komata-Style Chokeslam de Iihashi sobre Nagano.

3. Takashi Yoshida, Punch Tominaga, Yosuke ♡ Santa Maria y Ho Ho Lun vencieron a Gurukun Mask, Konomama Ichikawa, Shachihoko BOY y Problem Dragon cuando Yoshida colocó espaldas planas a Ichikawa tras un fallido Ina Bauer German Suplex.

4. Handicap Match: BxB Hulk y Diamante derrotaron a Kota Minoura, Ben-K y Minorita (8:03) con un First Flash de Hulk sobre Minorita.

5. Special Singles Match: Eita venció a Takuma Fujiwara (9:51) con la Imperial Uno.

6. Open the Twin Gate Title: Dragon Dia y Madoka Kikuta (c) derrotaron a BIGBOSS Shimizu y Strong Machine J con un Vertical-Drop High-Speed Piledriver de Kikuta sobre Strong Machine (1st defense) defendiendo el título

7. Open the Brave Gate Title: H.Y.O (c) venció a Dragon Kid (12:54) con un Wrist-Clutch Backdrop Hold (3rd defense) defendiendo el título

8. Open the Triangle Gate Title: KAI, Shun Skywalker y Masked Z (Ishin Iihashi) derrotaron a Masaaki Mochizuki, Susumi Mochizuki y Mochizuki Junior (c) (12:26) con un Dojime-Style Alcatraz de Iihashi sobre Junior – conquistando el título .

9. Open the Dream Gate Title: Yuki Yoshioka (c) venció a YAMATO (23:08) con un Frog Splash (3rd defense) defendiendo y título.