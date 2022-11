Para Ripley: Parker Boudreaux todavía tiene espacio para tatuarse

Aunque no lucha desde agosto de este año, el luchador de AEW, Parker Boudreaux, quien fuera conocido durante su corto paso por NXT como Harland, y quien se quedó corto al querer ser denominado como el próximo Brock Lesnar, pues no pudo tener éxito en WWE, recientemente volvió a dejarnos noticias de él.

Ocurrió cuando, por medio de su cuenta oficial de Twitter, sorprendió a los fanáticos al mostrar una foto de él con un montón de tatuajes nuevos en su pecho y a lo largo de sus dos brazos. Dicha fotografía la pueden apreciar a continuación:

Sin duda alguna, con tan solo 24 años de edad, Boudreaux sigue estando en plena juventud y podría demostrar mejor sus habilidades luchísticas. No se sabe por qué motivo no ha vuelto a aparecer en AEW, ni siquiera luchando en YouTube.

Eso sí, recientemente el luchador fue víctima de un accidente de tránsito, en donde la persona que lo atrpelló se escapó de lugar de la escena:

To whoever just did a hit and run on me Imma find you🔪

— PARKER BOUDREAUX (@TheParkerB_) November 13, 2022