Zoey Stark, luchadora de NXT, estará en WWE Raw

Esta noche va a celebrarse el primer Monday Night Raw después de Survivor Series WarGames. ¿Qué pasará con Damage CTRL después de su derrota ante el equipo de Bianca Belair? ¿Y con la recientemente regresada Becky Lynch? ¿Finn Bálor buscará venganza tras perder ante AJ Styles? ¿Austin Theory festejará haber recuperado el Campeonato de Estados Unidos? ¿Y qué harán Seth Rollins y Bobby Lashley? Para algunas de las historias tendremos que esperar hasta Friday Night SmackDown.

