Durante la tarde de hoy tuvimos la oportunidad de tener en entrevista exclusiva al ex WWE Primo Colón, donde recientemente salió en el documental The Last Ride de Undertaker que se transmite a través del WWE Network. Esta grabación fue realizada hace 2 años aproximadamente, cuando Undertaker iba a enfrentar a John Cena en Wrestlemania 34 en el Mercedes-Benz Superdome en New Oreans.

► Entrevista con Primo

► "Yo me llevo bien con UNDERTAKER y hay un respeto mutuo"

Mira yo estaba en Pittsburgh haciendo television (RAW) y mi jefe me dice mira para que vayas a entrenar a Undertaker a Austin, Texas para su combate frente a Cena en Wrestlemania 34.

Primo estuvo entrenando junto a Undertaker por espacio de 2 a 3 horas sacándole acondicionamiento físico que era el mayor objetivo de ese entrenamiento. Al momento de este entrenamiento Undertaker llevaba más de un año sin entrenar y Primo fue el luchador ideal para poder trabajar la condición del hombre muerto.

