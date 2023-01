Primera lucha para Elimination Chamber 2023 es anunciada

Royal Rumble 2023 tuvo un gran desenlace luego de que Sami Zayn decidiera ya no ser más el Uce Honorario al traicionar a Roman Reigns, y las consecuencias no se hicieron esperar, ya que recibió una paliza por parte de casi todos los miembros de The Bloodline, con la excepción de Jey Uso, quien se marchó sin decir nada, y visiblemente decepcionado. Esto podría conllevar a que el ex Campeón Intercontinental rete al Jefe Tribal por el Campeonato Universal Indisputable WWE en el estelar de Elimination Chamber 2023.

► Austin Theory defenderá el Campeonato de los Estados Unidos en Elimination Chamber

Elimination Chamber es la última parada de WWE previo a WrestleMania 39, y aunque el posible combate entre Roman Reigns y Sami Zayn sea el más atractivo, no hay que descuidar las que se vayan a llevar a cabo en la imponente estructura que le da nombre a este evento premium, y que podrían decidir el futuro de uno o más luchadores de cara al evento más grande de todos.

Precisamente, Byron Saxton anunció recientemente los planes que WWE tiene para Elimination Chamber, los cuales empezarán a elaborarse a partir del programa de RAW de este lunes. Saxton anunció que Austin Theory defenderá su campeonato de los Estados Unidos dentro de la peligrosa cámara de la eliminación, y que dos de sus participantes se decidirán en el programa de la marca roja con sendas luchas de clasificación.

Saxton anunció que el primer combate clasificatorio de Elimination Chamber tendrá a Seth ‘Freakin’ Rollins vs. Chad Gable, mientras que el segundo combate de clasificación será entre Johnny Gargano contra Baron Corbin. Gargano apareció durante el anuncio de Saxton y se mostró bastante confiado en formar parte de esta lucha de seis hombres, una vez que ya se encuentra completamente recuperado de la lesión que lo había mantenido fuera de acción por algunas semanas.