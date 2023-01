Los objetivos de Raúl Rosas Jr. son mucho más grandes que convertirse en el campeón más joven de UFC. Rosas Jr. (7-0 MMA, 1-0 UFC), con solo 18 años, se convirtió en el peleador más joven en la historia de UFC cuando venció a Jay Perrin por sumisión en el primer asalto en su debut en el octágono en diciembre pasado.

Rosas Jr., quien estaba arrinconando a su hermano Kevin Rosas en Fury FC 73 el domingo pasado en el Cowboys Dancehall en San Antonio, tomó el micrófono durante el evento para declarar su intención de convertirse en campeón de UFC en tres divisiones.

“Apenas estoy comenzando, como si esto no fuera nada para mí. Todavía no estoy celebrando nada hasta que tenga los tres cinturones alrededor de mi cintura: 135, 145, 155 (libras). Vamos. ¡Cortejar!”

Rosas Jr., quien fue nombrado Recién llegado del año 2022 de MMA Junkie, ya está reservado para su asignación de segundo año en UFC 287 el 8 de abril cuando se enfrente a Christian Rodríguez.

“Estoy listo para salir y mostrar mis habilidades como siempre lo he hecho. No me importa a quién enfrente, estoy listo para demostrar que hay niveles. Sintonice el 8 de abril, mostraré mi conjunto de habilidades y demostraré que merezco luchar por un título.

“Solo cree en ti mismo, sin importar quién dude de ti. En este momento, yo diciendo que voy a ser campeón, mucha gente piensa que estoy loco porque voy a convertirme en el campeón más joven de UFC, pero creo en mí mismo y remarco mis palabras, seré campeón en un año o menos.”