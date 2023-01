Pocas veces en la historia de Royal Rumble —y diría que en la de los eventos de pago por visión de WWE— un catalizador dramático ocupa tantos minutos a modo de epílogo. Casi tantos como el combate al que prosiguió, que se diría fue mero vehículo para tal cierre.

Roman Reigns, no podía ser de otra forma, retuvo el Campeonato Universal Indisputable WWE este pasado sábado. Pero no contento con vencer a Kevin Owens, Reigns quiso defenestrarlo de una vez por todas una vez concluyó el choque, utilizando a Sami Zayn. Pero finalmente, la amistad entre canadienses se impuso y Zayn dejó de ser “Honorary Uce” mediante un sillazo sobre Reigns similar al recibido por el samoano en la célebre ruptura de The Shield vía Seth Rollins.

“Traición” de Zayn que, evidentemente, provocó la violenta respuesta de The Bloodline, si bien Jey Uso rechazó unirse, para disgusto de su hermano Jimmy, Reigns, Solo Sikoa y Paul Heyman. Con todo, Zayn y Owens quedaron inertes sobre el ring como última imagen del show.

► Montreal, ¿última parada?

Dos meses atrás, Paul Davis de WrestlingNews.Co dio cuenta de una estampa creativa para Reigns, Zayn y Owens que por ahora luce bastante certera.

«[…] Fuentes de WWE han contado a WrestlingNews.co que el plan actual para Roman Reigns en Royal Rumble es que defienda el Campeonato Universal WWE contra Kevin Owens. Hubo un punto en que se barajó a Sheamus para ese lugar, pero nos han contado que será KO vs. Reigns. Como muchos han intuido, el plan efectivamente es que KO y Zayn reten a The Usos por los títulos mundiales de parejas en WrestleMania. «Semanas atrás escuchamos discusiones sobre que Sami Zayn enfrentaría a Roman Reigns en mano a mano en Royal Rumble, pero nos han contado que el Zayn vs. Reigns no ocurrirá hasta Elimination Chamber, el evento de pago por visión de febrero que tendrá lugar en Montreal, Quebec, ciudad donde se crio Zayn […]»

Y hoy, dentro de la última “Daily Update” de F4WOnline.com, es Dave Meltzer quien señala un camino similar, confirmando que Reigns y Zayn se medirán en Elimination Chamber.