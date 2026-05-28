Primer vistazo: Cartelera MLW Fusion 30 de mayo 2026

Este sábado, MLW Fusion se presenta en The Signal, ubicado en Chattanooga, Tennessee.
El 30 de mayo de 2026 marcará el esperado regreso televisivo de MLW Fusion, una nueva etapa para Major League Wrestling que buscará recuperar protagonismo dentro del panorama semanal de la lucha libre estadounidense. Desde The Signal en Chattanooga, Tennessee, la empresa apostará por una combinación de talento consolidado, figuras internacionales y nuevas rivalidades en una edición especial de dos horas que promete relanzar la marca con fuerza.
La cartelera anunciada mezcla veteranía y espectáculo con nombres como Austin Aries, Matt Riddle y Killer Kross, además de la presencia de talentos emergentes y combates femeninos que buscan darle variedad al programa. También destaca la participación de Shotzi y Scarlett Bordeaux, quienes aportarán un perfil mediático importante al evento.
► Cartelera MLW Fusion 30 de mayo 2026
El elenco de MLW Fusion estará el sábado 30 de mayo 2026 en The Signal, ubicado en Chattanooga, Tennessee, coliseo con capacidad para 2,000 aficionados.
- Trevor Lee vs. Austin Aries
- Shotzi vs. Priscilla Kelly
- The Good Brothers vs. The Coffey Bros
- ZAMAYA vs. Carolina Cruz
- Diego Hill vs. Adam Brooks
- Hammerstone vs. Bishop Dyer
- Aparición de Matt Riddle
- Conferencia de prensa de Killer Kross
- Combate de Scarlett Bordeaux
|Información del Evento
|Fecha
|Viernes 29 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|USA Network
|Sede
|Olimpic Arena Badalona, España
|Capacidad
|12,500 espectadores