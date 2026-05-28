Primer vistazo: Cartelera MLW Fusion 30 de mayo 2026

Este sábado, MLW Fusion se presenta en The Signal, ubicado en Chattanooga, Tennessee.

El 30 de mayo de 2026 marcará el esperado regreso televisivo de MLW Fusion, una nueva etapa para Major League Wrestling que buscará recuperar protagonismo dentro del panorama semanal de la lucha libre estadounidense. Desde The Signal en Chattanooga, Tennessee, la empresa apostará por una combinación de talento consolidado, figuras internacionales y nuevas rivalidades en una edición especial de dos horas que promete relanzar la marca con fuerza.

La cartelera anunciada mezcla veteranía y espectáculo con nombres como Austin Aries, Matt Riddle y Killer Kross, además de la presencia de talentos emergentes y combates femeninos que buscan darle variedad al programa. También destaca la participación de Shotzi y Scarlett Bordeaux, quienes aportarán un perfil mediático importante al evento.

► Cartelera MLW Fusion 30 de mayo 2026

El elenco de MLW Fusion estará el sábado 30 de mayo 2026 en The Signal, ubicado en Chattanooga, Tennessee, coliseo con capacidad para 2,000 aficionados.

Trevor Lee vs. Austin Aries

vs. Shotzi vs. Priscilla Kelly

vs. The Good Brothers vs. The Coffey Bros

vs. ZAMAYA vs. Carolina Cruz

vs. Diego Hill vs. Adam Brooks

vs. Hammerstone vs. Bishop Dyer

Aparición de Matt Riddle

Conferencia de prensa de Killer Kross

Combate de Scarlett Bordeaux