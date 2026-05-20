MLW Fusion regresa el 30 de mayo 2026 en beIN Sports

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que su programa semanal insignia MLW Fusion regresa a finales de mayo.

El comunicado oficial hecho por MLW es el siguiente:

Major League Wrestling regresa con una serie semanal en el histórico horario de los sábados a las 6:05 p. m. (hora del este de los Estados Unidos)

CHARLESTON, SC – 19 de mayo de 2026 – Major League Wrestling (MLW), una de las compañías de lucha libre de mayor crecimiento en el mundo, anunció hoy el regreso de su programa semanal insignia, MLW Fusion, con un estreno especial de dos horas el sábado 30 de mayo. MLW Fusion transmitirá episodios de una hora de duración de forma gratuita todos los sábados a las 6:05 p. m. (hora del este) en YouTube. El programa también se transmitirá esa misma noche a las 10 p. m. (hora del este) por beIN Sports. “Las 6:05 son un horario sagrado”, declaró Court Bauer, fundador y director ejecutivo de MLW. “Ese horario forma parte de la historia de este deporte, inmortalizado por el legendario Ted Turner. No solo estamos recuperando un programa semanal, sino que estamos plantando nuestra bandera y celebrando la esencia sureña de la lucha libre. MLW Fusion ha vuelto, es gratis y está pensado para los aficionados que recuerdan cómo se sentía la lucha libre de los sábados por la noche”. El regreso de MLW Fusion marca una nueva era para la compañía, que producirá eventos especiales en vivo junto con la serie semanal. Los fanáticos pueden esperar importantes shows en la ciudad de Nueva York el 11 de junio y en Filadelfia el 12 y 13 de junio. La nueva temporada de MLW Fusion llega con una oleada de importantes incorporaciones al elenco. Entre las recientes incorporaciones a la compañía se encuentran los destacados agentes libres Shotzi, Lady Frost y Trevor Lee, las principales estrellas europeas Joe Coffey, Mark Coffey, Wolfgang y Big Damo, y las prometedoras figuras Brick Savage, Zamaya y Jay Bishop, quienes representan a la próxima generación de talentos de MLW. Se unen a una lista ya repleta de estrellas que incluye al Campeón Mundial de Peso Completo de MLW, Killer Kross, al ex luchador de la UFC Matt Riddle, al luchador mexicano más taquillero, Místico, además de los favoritos de los fans The Good Brothers, The Skyscrapers Bishop Dyer y Donovan Dijak, Satoshi Kojima, “Filthy” Tom Lawlor, Austin Aries y muchos más. MLW Fusion se estrena el sábado 30 de mayo a las 6:05 (hora del este), gratis en YouTube, con una retransmisión a las 22:00 (hora del este) en beIN Sports.

En su etapa anterior MLW Fusion se transmitía grabado los martes en horario de las 8:00 p.m. A pesar de no tener un programa en televisión MLW seguía celebrando eventos en vivo alrededor de los Estados Unidos.