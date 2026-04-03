Lady Frost firma con Major League Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Lady Frost ha firmado un contrato oficial con la liga.

Major League Wrestling (MLW) confirmó la contratación de Lady Frost. Esta destacada luchadora, reconocida internacionalmente, hará su debut en Charleston, Carolina del Sur, ciudad natal de MLW, el 12 de abril en el Festival Hall.

Conocida como la «Asesina Fría como el Hielo», Lady Frost llega a Major League Wrestling como una de las competidoras más dinámicas de esta era. Combinando un atletismo de clase mundial con una brutalidad calculada, Frost ha forjado su reputación a base de precisión, velocidad y un instinto de caza implacable.

Ataviada con su característica capa blanca y con una calma casi glacial, Frost no solo compite… sino que acecha. Sus oponentes no solo son derrotados; son sistemáticamente desmantelados, eliminados pieza por pieza por una competidora que prospera en el caos y lo controla con una eficiencia escalofriante.

Apodada la «Reina de la Gimnasia Asesina», Lady Frost combina una agilidad de élite con una intención implacable, elevándose por los aires en un instante y golpeando con precisión quirúrgica al siguiente. Cada movimiento es deliberado. Cada ataque, una declaración de intenciones.

Y ahora, su búsqueda llega a las Grandes Ligas de Lucha Libre. Con Charleston como telón de fondo, el 12 de abril marca el inicio de un nuevo capítulo, no solo para Lady Frost, sino para toda la división femenina de MLW. Surgen interrogantes sobre quién será la primera en enfrentarse a la Asesina Fría… y quién sobrevivirá. Una cosa es segura: cuando baja la temperatura, comienza la caza.