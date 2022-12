El elenco de SmackDown se presentará este viernes en la Allstate Arena, en Rosemont, Illinois, coliseo con capacidad para 18,500 personas y casa de los Chicago Wolves de la AHL.

► La semana pasada:

Las luchas presentadas fueron:

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Damage CTRL retuvieron ante Liv Morgan y Tegan Nox (***) CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Gunther retuvon ante Ricochet (*** 1/2) Hit Row vencieron a Legado del Fantasma y The Viking Raiders (** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

De manera inesperada, Hit Row (Top Dolla y Ashante Adonis) fue el equipo vencedor en una triple amenaza que incluía a Legado del Fantasma (Cruz del Toro y Joaquín Wilde) y a los Viking Raiders (Ivar y Erik). Con ello, lograron una oportunidad por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, en poder de Jimmy Uso y Jey Uso. Aunque se espera una defensa de rutina, los raperos harán lo posible por esforzarse.

Y dado que este sábado en Noche Buena (¡y el domingo Navidad!), habrá una Miracle in the 34th Trick or Street Fight, en la cual Braun Strowman y Ricochet harán mancuerna para enfrentar a Imperium (Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci).

La división femenil tendrá un Gauntlet Match para definir a la siguiente retadora de la Campeona SmackDown, Ronda Rousey. Las participantes son Raquel Rodríguez, Emma, Sonya Deville, Xia Li, Tegan Nox y Liv Morgan.

Además, en lucha de mexicanos, Rey Mysterio enfrentará a Ángel Garza, de los Lotharios.