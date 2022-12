3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 20 de diciembre 2022

WWE NXT 20 DE DICIEMBRE 2022.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT New Year’s Evil. En el encuentro estelar, The New Day derrotaron a Josh Briggs y Brooks Jensen para retener el Campeonato de Parejas NXT.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 20 DE DICIEMBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Nikkita Lyons vs. Zoey Stark

Aunque el final tenga todo el sentido del mundo para que esta rivalidad pueda continuar, la lucha fue muy corta y Nikkita no lució como en otras presentaciones.

► 1- Indi Hartwell vs. Elektra López

Una lucha que careció de todo. No tuvieron tiempo ni hubo emoción, a pesar de que la acción fue un tanto pareja. El final, aunque tenga sentido, se sintió raro.

LO MEJOR

► 3- The New Day vs Josh Briggs y Brooks Jensen

Lo más llamativo aquí fue ese moonsault de Briggs, pero en términos generales fue un encuentro sólido, para grata sorpresa del Universo WWE, y el público estuvo muy involucrado aquí. A pesar de la derrota, los retadores lucieron bien y se ganaron el respeto de The New Day.

► 2- Grayson Waller

Una muy buena promo de Grayson Waller al final del programa, demostrando que tiene todo para convertirse en Campeón NXT en el futuro. La secuencia de la lanza y el protector metálico en el pecho nos recordó a la escena entre Goldberg y Bret Hart en WCW.

► 1- Carmelo Hayes vs. Axiom

Fantástico esfuerzo de estos dos muchachos, y no esperaríamos menos luego de lo visto en NXT Deadline. Axiom parecía una estrella aquí y Melo obtuvo la victoria sin que afecte mucho al enmascarado. La acción fue mayormente pareja y eso es un ganar-ganar para ambos.