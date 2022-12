Mike Bennett acaba de unirse a AEW junto a María Kanellis y Matt Taven; los tres forman The Kingdom, una de las agrupaciones más exitosas desde hace unos cuantos años en el circuito independiente o compañías importantes como ROH. Justamente, la última vez que lucharon de momento fue cuando los luchadores vencieron a Top Flight en Final Battle 2023. Todavía están dando comienzo a sus aventuras como All Elite y es pronto para saber cómo les va a ir en esta nueva aventura de sus carreras en la lucha libre profesional.

► Mike Bennett elogia a All Elite Wrestling

En cambio, no es temprano para saber que Mike Bennett está encantado trabajando en la compañía de Tony Khan.

AEW’s commitment to Wrestlers and their families is second to none. Very much appreciated 🙏🏻 @AEW — Mike Bennett (@RealMikeBennett) December 19, 2022

«El compromiso de AEW con los luchadores y sus familias es insuperable. Muy apreciado».

Y no duda en responder de manera positiva a las críticas:

I loved working Dark. I loved working Top Flight on Zero Hour. I loved being on Rampage. You take the role you are given and run with it. I love that I had last weekend off to see my Daughter’s Dance Recital. Perspective is the key to happiness. https://t.co/3l6sQ7V0W8 — Mike Bennett (@RealMikeBennett) December 19, 2022

«Me encantó trabajar en Dark. Me encantó trabajar con Top Flight en Zero Hour. Me encantó estar en Rampage. Tomas el papel que te dan y corres con él. Me encanta que tuve el fin de semana libre para ver el recital de baile de mi hija. La perspectiva es la clave de la felicidad«.

Como cuando le dicen que fue una mala contratación para AEW:

I’m not for everyone. That’s the beauty of pro wrestling, like who you like. The people I am for, I love each and everyone of them. Such an awesome community of fans and friends, using social media to spread positivity and perseverance. Be well, my friend. https://t.co/c1DoKjzVFC — Mike Bennett (@RealMikeBennett) December 19, 2022

«No soy para todos. Esa es la belleza de la lucha libre profesional, como quien te gusta. Las personas a las que les gusto, las amo a todas y cada una de ellas. Una comunidad tan increíble de fans y amigos que usan las redes sociales para difundir positividad y perseverancia. Pórtate bien, amigo».

Negativity on social media is just projection. When we are in a dark place we want to bring others down with us. Misery loves company. We used to scream to our friends or at the tv or into a void. Now there’s a platform for it. It’s not real and the negativity is not real. — Mike Bennett (@RealMikeBennett) December 19, 2022

«La negatividad en las redes sociales es solo una proyección. Cuando estamos en un lugar oscuro, queremos traer a otros con nosotros. La miseria ama la compañía. Solíamos gritar a nuestros amigos oa la televisión o al vacío. Ahora hay una plataforma para ello. No es real y la negatividad no es real».