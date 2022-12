Marc Mero hizo su retorno eventual a los encordados el 5 de marzo de 2006 para una lucha de parejas que disputó bajo el nombre de Johnny B. Badd en el evento independiente World Wrestling Legends – 6:05 The Reunion. Durante 2004 había puesto fin a su carrera trabajando en TNA (ahora IMPACT! Wrestling). Mientras que en 2001 y 2002 había estado luchando como independiente. Todo ello después de haber salido de WWE en 1999. Tuvo su último combate en Capital Carnage, donde él y Jacqueline fueron derrotados por Christian y Sable.

Tantos años después parece imposible que el «Marvelous» vaya a volver a luchar pero si lo hiciera querría trabajar con algunos luchadores tanto de WWE como de AEW. Así lo señala en una reciente entrevista en Ten Count, en la cual también recordaba que Steve Austin se negó a trabajar con él después de que Sable le aplicara una powerbomb. Aquel momento fue visto y sigue siendo visto por muchos como el que puso fin al empuje de la carrera de Marc Mero como Superestrella. Pero vamos ahora con esos rivales que le gustaría tener.

“Mis heridas están todas curadas. Quiero decir, literalmente podría volver al ring mañana y aún así tener una buena lucha. Ya sabes, hay algunos muchachos por ahí que son simplemente tremendos trabajadores. Seth Rollins… Dios mío, cualquiera de The Bloodline: eso es lo más entretenido que tienen ahora. Sami Zayn y todo ese equipo, eso es muy divertido de ver, y en AEW, tienen a Bryan Danielson… incluso a Chris Jericho, hombre. A lo largo de los años, Chris y yo siempre estuvimos luchando juntos, pero en diferentes compañías, por lo que nunca llegamos a trabajar juntos”.

