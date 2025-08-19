Previo WWE SmackDown 22 de agosto 2025 | R-Truth vs. Aleister Black

Cobertura y resultados WWE SmackDown 22 de agosto 2025 | R-Truth vs. Aleister Black

El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la 3Arena en Dublin, Irlanda (anteriormente conocido como The Point y The O2), coliseo con capacidad para 9,300 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Alexa Bliss venció a Piper Niven (**)
  2. Melo don’t Miz vencieron a Fraxiom (*** 1/2)
  3. The Street Profits vencieron a DIY vs. (***)
  4. Sami Zayn, Jimmy Uso y Jacob Fatu vencieron a MFT (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

WWE SmackDown 22 de agosto 2025.

Aleister Black se verá las caras con R-Truth en una lucha anunciada tras un tenso altercado verbal en vestidores, donde Black le recordó a Truth su pasado con Damian Priest, así que le hizo saber que no ha olvidado y que quiere saldar cuentas. La lucha dará realce a la gira europea que llegará a su clímax en Clash in Paris. ¿Quién saldrá con el brazo en alto?

En un encuentro de relevos, los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) enfrentarán a Melo Don’t Miz (The Miz y Carmelo Hayes).

Además, John Cena estará presente para hablar sobre su duelo ante Logan Paul en Clash in Paris.

LA LUCHA SIGUE...
