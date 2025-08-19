El elenco de SmackDown se presenta este viernes en la 3Arena en Dublin, Irlanda (anteriormente conocido como The Point y The O 2 ), coliseo con capacidad para 9,300 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Alexa Bliss venció a Piper Niven (**) Melo don’t Miz vencieron a Fraxiom (*** 1/2) The Street Profits vencieron a DIY vs. (***) Sami Zayn, Jimmy Uso y Jacob Fatu vencieron a MFT (***)

► Este viernes en WWE SmackDown

Aleister Black se verá las caras con R-Truth en una lucha anunciada tras un tenso altercado verbal en vestidores, donde Black le recordó a Truth su pasado con Damian Priest, así que le hizo saber que no ha olvidado y que quiere saldar cuentas. La lucha dará realce a la gira europea que llegará a su clímax en Clash in Paris. ¿Quién saldrá con el brazo en alto?

En un encuentro de relevos, los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) enfrentarán a Melo Don’t Miz (The Miz y Carmelo Hayes).

Además, John Cena estará presente para hablar sobre su duelo ante Logan Paul en Clash in Paris.