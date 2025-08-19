WWE reporta récords en Triplemanía XXXIII

Triplemanía XXXIII ya es parte de la historia de la lucha libre mexicana. Según cifras compartidas por WWE, la función celebrada el pasado sábado en la Arena CDMX no solo impuso récords en asistencia y taquilla, sino que también alcanzó niveles inéditos de audiencia global, consolidándose como uno de los eventos magnos más exitosos de Lucha Libre AAA.

Con una asistencia de 19,691 aficionados, la empresa reportó la taquilla más alta registrada en más de tres décadas de existencia de AAA, además de ventas históricas en mercancía oficial. A nivel digital, los resultados fueron igualmente sorprendentes: más de 4.3 millones de reproducciones en las primeras 24 horas en los canales de YouTube de WWE y AAA, con un pico de 614,000 espectadores conectados en simultáneo. En la red social X, #Triplemanía alcanzó el primer lugar en tendencias tanto en México como en Estados Unidos, mientras que el contenido oficial de ambas compañías superó los 208 millones de visualizaciones.

► Triplemanía dio grandes encuentros

En lo deportivo, la velada presentó combates bastante interesantes. El Hijo del Vikingo defendió el Megacampeonato frente a Dragon Lee, Dominik Mysterio y El Grande Americano; además, Pagano y Psycho Clown conquistaron el Campeonato en Parejas, y El Hijo de Dr. Wagner Jr. se proclamó nuevo monarca latinoamericano al superar a El Mesías.

Este fue el primer evento magno de AAA bajo la administración de WWE, tras la adquisición de la promotora mexicana en alianza con Fillip, compañía de entretenimiento deportivo. Más allá de los récords, Triplemanía XXXIII simboliza el inicio de una nueva etapa en la lucha libre nacional.