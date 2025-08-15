WWE SMACKDOWN 15 DE AGOSTO 2025 .— Los Street Profits volverán a enfrentar a #DIY este viernes. La potencia y sincronía de Montez Ford y Angelo Dawkins se medirá con la química quirúrgica de Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. El duelo fue anunciado en el programa anterior y apunta a medir quiénes suben un escalón más para posicionarse como contendientes al Campeonato de Parejas WWE. Ambos equipos llegan en buen momento, pero con necesidad de un triunfo. ¿Quiénes vencerán? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el TD Garden, en Boston, Massachusetts.

Carmelo Hayes y The Miz también verán acción en pareja. Sus rivales aún no han sido anunciados.

Además, Drew McIntyre tomará el micrófono para explicar su ataque a Cody Rhodes, segmento que podría mover la aguja en la escena del Campeonato Indisputable WWE.

WWE SmackDown 15 de agosto 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro