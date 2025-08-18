¿WWE traerá de vuelta el ThunderDome?

Durante la pandemia, WWE dio nacimiento al WWE ThunderDome, espacio creado al interior de una arena con múltiples pantallas, donde realizó la transmisión de sus programas durante casi un año. Sin duda esta configuración le ayudó enormemente a WWE durante la época de la pandemia, puesto que le significó recortar gastos operativos, al mismo tiempo que le permitió generar, tanto a fanáticos como a luchadores un ambiente muy similar a la de sus programas en vivo en un momento muy difícil para todos.

► El WWE ThunderDome fue la salvación durante la pandemia

WWE podría estar preparándose para recuperar una de sus creaciones más reconocibles de la era de la pandemia, ya que el pasado fin de semana la compañía registró el término «WWE Thunderdome» ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), desatando nuevas especulaciones sobre la posibilidad de que algo virtual se esté gestando tras bastidores. Esta es la descripción de la marca que la WWE ha solicitado el registro:

«Servicios de entretenimiento, a saber, un programa sobre lucha libre profesional; servicios de entretenimiento, a saber, la producción y exhibición de eventos de lucha libre profesional transmitidos en vivo y a través de medios de difusión, incluyendo la televisión, y distribuidos mediante diversas plataformas en múltiples formatos de transmisión.

Crear una comunidad en línea para el público con el fin de participar y ver eventos deportivos y de entretenimiento… proporcionar entornos virtuales en los que los usuarios puedan interactuar con fines recreativos.»

Si bien la WWE no ha confirmado oficialmente ningún plan para este nuevo formato del WWE Thunderdome, esta solicitud de marca definitivamente abre la puerta a algo en el espacio digital o virtual e interactivo con los fanáticos.