El elenco de SmackDown se presentará este viernes en la PPG Paint Arena, en Pittsburgh, Pensilvania, (anteriormente Consol Energy Center), coliseo que tiene una capacidad para 19,100 personas. Es la casa de los Pittsburgh Penguins de la NHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO PARA SER RETADOR DE CODY RHODES POR SMACKDOWN: LA Knight venció a Santos Escobar y Bobby Lashley (***) Bron Breakker venció a Cameron Grimes (**) Naomi venció a Tiffany Stratton (** 1/2) Bianca Belair y Jade Cargill vencieron a Chelsea Green y Piper Niven (** 1/2) TORNEO PARA SER RETADOR DE CODY RHODES POR SMACKDOWN: AJ Styles venció a Rey Mysterio y Kevin Owens (*** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

Bayley inició su reinado como Campeona WWE con gran ímpetu. De inmediato anunció que su primera defensa sería ante Naomi. Sin embargo, Tiffany Stratton, quien se encuentra frustrada por no haber sido programada en WrestleMania, dijo que quien merece esa oportunidad es ella. Por lo tanto, Naomi y Stratton se enfrentaron el viernes pasado en mano a mano, saliendo avante la primera. No habiendo nada más que objetar, quedó así lista la lucha titular para esta semana: Bayley vs. Naomi con el título en juego.

Para definir al primer retador de Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indisputable, la semana pasada vimos dos amenazas triples. En la primera, LA Knight derrotó a Bobby Lashley y Santos Escobar. En la segunda, AJ Styles superó a Kevin Owens y Rey Mysterio. Este viernes, LA Knight y Styles se enfrentarán en la lucha que decidirá quién luchará contra Rhodes en Backlash.

También conoceremos a los contendientes #1 al Campeonato de Parejas SmackDown, que presumiblemente tendrá un nuevo nombre a partir de este episodio. Las parejas que se enfrentarán son The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins), New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate), Legado del Fantasma (Ángel y Berto) y los Authors of Pain (Akam y Rezar). La dupla ganadora enfrentará a A-Town Down Under (Grayson Waller y Austin Theory) por los cinturones en Backlash.

Además, veremos cómo continúa la saga de The Bloodline ahora que Solo Sikoa se ha alineado con Tama Tonga.