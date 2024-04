WWE visitará próximamente Jacksonville, ciudad sede de AEW. Lo harán durante el episodio de SmackDown del 17 de mayo, que será el penúltimo antes de King & Queen Of The Ring.

Aprovechando esto, Grayson Waller lanzó una pulla contra la casa Élite durante su reciente entrevista Going Ringside.

Cabe mencionarse que la misma volverá a la tierra cuyo lema es «Donde comienza Florida, aquí es más fácil» el 24 de abril con Dynamite y el 27 con Rampage y Collision.

► Grayson Waller lanza una pulla a AEW

«Por fin, algo de buen wrestling en Jacksonville. Siento que han pasado años desde que vimos verdaderamente buen wrestling aquí. Eso es lo que estamos trayendo de vuelta. Pero $20 por un boleto, no sé qué pensar sobre pagar esa cantidad para ver a los Campeones de Parejas de SmackDown. En este momento, creo firmemente que tenemos el mejor elenco en la historia de la WWE. Desde la base hasta la cima, SmackDown está en llamas. Realmente siento que estamos en una nueva era. Cody mencionó la Era del Renacimiento, y creo que es el nombre perfecto para describirla.

«El elenco de SmackDown realmente encarna esa sensación. Si quieres ver un espectáculo, cualquiera que haya estado en WrestleMania, Raw, SmackDown, NXT, wrestling en vivo, sabe que no hay nada como eso. Y ahora estamos llegando a Jacksonville. No es como si pudieras apoyar a los Jaguars, ese equipo es un desastre. Trevor Lawrence, es terrible. Casi todos los equipos deportivos aquí son mediocres. Quizás quieras venir a ver a un verdadero campeón porque no verás uno aquí pronto.»

Otro detalle a tener en cuenta es que Tony Khan es el presidente también de los Jacksonville Jaguars de la NFL, liga que en estos momentos está en temporada baja después de haber terminado su temporada más reciente hace solo unas semanas, resultando ganadores los San Francisco 49ers.