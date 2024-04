Cody Rhodes se sintió culpable por la promo contra The Rock

Durante el episodio del 18 de marzo de WWE RAW, Cody Rhodes contestó a los ataques verbales que profirió The Rock durante su concierto la semana anterior tanto contra él como contra su familia con una dureza notable alejada del producto PG. El ahora Campeón Indiscutible pronunció algunas palabras, las cuales leemos más abajo, que no solo causaron asombro en los fanáticos sino que le hicieron sentirse culpable, como expresa en SI Media.

«Los fanáticos en la arena la adoraron. Hubo una gran alegría durante esta entrevista que hice. Sin embargo, para mí, me sentí un poco culpable porque tengo muchos seguidores jóvenes, muy jóvenes, y nunca querría que le preguntaran a su mamá sobre ‘LDS’ u otros temas.

«Mi carrera en la WWE ha sido realmente para el público familiar, especialmente para los más pequeños, esos pequeños fans. Simplemente no querría influenciarlos de manera negativa de ninguna forma y espero que esa promo no los haya decepcionado si soy su tipo, su ídolo. Todos después estaban muy emocionados, mi esposa estaba encantada, pero recuerdo sentir un poco de culpa al respecto.»

► La promo de Cody Rhodes contra The Rock

«En menos de tres semanas, voy a estar del otro lado en el evento principal del gran evento. Pero hay complicaciones en el camino, una de las cuales tienen nombre: The Rock. Él se refirió como ‘nuestro heel favorito’, y he conocido a muchos, pero no creo que seas un rudo. Tu eres un p*ndejo.

«¿No eres tú el que llora tras bastidores todo el tiempo? Lo has hecho con tus amigos en la mesa directiva de TKO, prometiéndoles que harás buenas relaciones públicas y salvarás este lugar. Y siempre hay buenas relaciones públicas para The Rock, hasta que él deja de ser a quien promocionan. Los altos mandos de TKO son gente que siempre te dirán que sí y que no saben cuestionarte.

«Pero yo no soy uno de ellos, así que haré lo que ellos no se atreven a hacer. Eres muchas cosas maravillosas. Eres el único tipo al que me enfrentaré que puedo decir genuinamente que es un integrante del Mount Rushmore, pero también eres un terrible vendedor y chupasangre. Se que te han convencido de lo contrario, pero no pienses ni por un segundo que esta industria te necesita más que tu a ella.

«Traje a mi madre a la conversación, y era obvio que tú la mantendrías en ella. Pero conozco a tu madre, y puedo decirles que es una dama encantadora. Incluso me ayudó a vencer a Kevin Owens en un combate no televisado. Si tú piensas que mi madre te tiene miedo, es porque no la conoces. Es la clase de mujer que agarró a silletazos a un policía encubierto dentro de un concierto.

«Puedo ser honesto y decirles que no se si será una luhca justa en WrestleMania. Ni siquiera se si terminaré la historia. Pero tu, Rock, no sabes nada tampoco. ¿Qué va a pasar cuando suene la campana y tengas tu primer combate real en años? Vas a sacar al ‘The Great One’ que está dentro de tí, o solo vas a demostrar tu síndrome de pene pequeño. Te has referido a tí mismo como ‘The Final Boss’, pero en WrestleMania, solo serás la parejita de Roman Reigns«.