El elenco de WWE SmackDown estará el viernes en el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona (anteriormente llamado America West Arena, US Airways Center, Talking Stick Resort Arena, Phoenix Suns Arena, Footprint Center y PHX Arena), arena con capacidad para 17,716 aficionados y casa de los Phoenix Suns de la NBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Hijo de Dr. Wagner Jr. (*** 1/2) LUCHA PARA CONTENDIENTE #1: Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (***) TAG TEAM TURMOIL MATCH; CONTENDIENTE #1: R-Truth y Damian Priest vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin, Nathan Frazer y Axiom, Dexter Lumis y Joe Gacy y Ángel Garza y Humberto Carrillo (***) Oba Femi venció a Johnny Gargano (* 1/2) CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes venció a Drew McIntyre (c) (**** 1/2)

► Este viernes en WWE SmackDown

La Campeona WWE, Jade Cargill, se enfrentará a Michin en un encuentro no titular. Michin ansiaba por tener la oportunidad de enfrentar a Cargill en mano a mano, algo que casi logró en 2025, pero la potencial rivalidad quedó interrumpida debido a una lesión de Michin. Ahora que está recuperada, el choque finalmente se hará realidad. Jade Cargill buscará hacer una declaración de poder antes de su camino hacia WrestleMania 42, mientras que Michin tendrá la oportunidad de demostrar que puede competir con la campeona y posicionarse como contendiente.

En este episodio veremos también la firma de contratos entre Cody Rhodes y Drew McIntyre de cara a su duelo por el Campeonato Indisputable WWE en WrestleMania.

Además, se espera una aparición de Jelly Roll.

Información del Evento Fecha Viernes 13 de marzo de 2026 Hora (CDMX) 6:00 PM Transmisión USA Network Sede Mortgage Matchup Center Phoenix, Arizona Capacidad 17,716 espectadores