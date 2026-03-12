DDT: Resultados «Naniwa Fighter 2026» KANON luce avasallador

«Naniwa Fighter 2026» fue la función que DDT Pro Wrestling presentó en el Osaka 176BOX.

► «Naniwa Fighter 2026»

El equipo Toyonaka de Sanshiro Takagi y Rukiya salió victorioso en su combate. Rukiya está tan orgulloso de su origen que declaró que se convertirá en el próximo embajador turístico de la ciudad de Toyonaka.

En batalla de tercias, Strange Love Connection (MAO, Viento Maligno y Yukio Naya) dieron cuenta de DAMNATION T.A (Daisuke Sasaki, Hideki Okatani e Ilusion).

En el turno estelar hubo golpes y bofetadas entre Kanon y To-y. Éste también se arriesgó al lanzarse desde la esquina del ring hacia Kanon, quien estaba afuera. Kanon usó Lariats para darle la vuelta a la situación y pronto ganó el combate con el GURU-GURU Driver. Con To-y derrotado, Kanon llamó a Yuki Ueno para que subiera al ring. Ueno le dijo que era fuerte, pero que el título de peso abierto KO-D debía estar en manos de alguien que pudiera guiar a DDT hacia los sueños de todos.

Los resultados completos son:

DDT «NANIWA FIGHTER 2026», 08.03.2026

Osaka 176BOX

1. Naomi Yoshimura y Yuki Ishida vencieron a Junta Miyawaki y Antonio Honda (7:33) con un Backslide de Yoshimura sobre Honda.

2. 2 vs. 3 Handicap Match: Yuki Ueno y Kazuma Sumi vencieron a Danshoku Dieno, Kazuki Hirata y Akito (0:04) nach einem Crab Hold de Ueno sobre Hirata.

2a. Osaka Specialty Tenkaichi Budokai-Style Elimination Match: Yuki Ueno y Kazuma Sumi vs. Danshoku Dieno, Kazuki Hirata y Akito (3-1).

1) Yuki Ueno y Danshoku Dieno cayeron por encima de la tercera cuerda (4:47).

2) Kazuma Sumi venció a Akito (6:52) lanzándolo por encima de la tercera cuerda.

3) Kazuma Sumi venció a Kazuki Hirata (10:26) con un Schoolboy.

3. Special Six Man Tag Match: Takeshi Masada, Yuya Koroku y Daichi Sato vencieron a Chris Brookes, HARASHIMA y Hinata Kasai (12:10) con la Manburi de Masada sobre Kasai.

4. Special Tag Match: Sanshiro Takagi y Rukiya vencieron a Jun Akiyama y Tomimitsu Matsunaga (11:22) con un Running Elbow de Rukiya sobre Matsunaga.

5. DAMNATION T.A vs. STRANGE LOVE CONNECTION!: MAO, Yukio Naya y Viento Maligno con KIMIHIRO vencieron a Daisuke Sasaki, Hideki Okatani y Ilusion (13:46) con un Modified Sakauchi de MAO sobre Ilusion.

6. Special Singles Match: KANON venció a To-y (15:49) con un GURU-GURU Driver.