ROH presenta este viernes episodio extra en YouTube

por
Logo Ring of Honor ROH

A falta de anunciarse cuál será su siguiente PPV en solitario, tras conjuntar un «crossover» con MAPLE LEAF PRO previsto para el 27 de marzo, ROH continúa cada jueves ofreciendo su programa semanal. Y esta, como ya ha sucedido en alguna ocasión, contendrá doble dosis de la casa del honor.

Según se anuncia, el viernes podremos ver a partir de las 7 pm ET en YouTube un «special episode», con sólo dos puntos concretados por el momento: una implicación competitiva de Persephone, nueva Campeona Mundial del CMLL, sin oponente definida, y un duelo entre Wheeler Yuta y Serpentico; con el primero regresando a ROH, donde no competía desde el episodio del pasado 30 de diciembre

rohwrestling.com

 

► ROH on HonorClub #158: cartel provisional

Y hoy, como de costumbre a partir de las 7 pm ET en HonorClub, llega el capítulo al uso de cada jueves, cuyo menú se presenta así. 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos