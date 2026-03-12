ROH presenta este viernes episodio extra en YouTube

A falta de anunciarse cuál será su siguiente PPV en solitario, tras conjuntar un «crossover» con MAPLE LEAF PRO previsto para el 27 de marzo, ROH continúa cada jueves ofreciendo su programa semanal. Y esta, como ya ha sucedido en alguna ocasión, contendrá doble dosis de la casa del honor.
Según se anuncia, el viernes podremos ver a partir de las 7 pm ET en YouTube un «special episode», con sólo dos puntos concretados por el momento: una implicación competitiva de Persephone, nueva Campeona Mundial del CMLL, sin oponente definida, y un duelo entre Wheeler Yuta y Serpentico; con el primero regresando a ROH, donde no competía desde el episodio del pasado 30 de diciembre.
► ROH on HonorClub #158: cartel provisional
Y hoy, como de costumbre a partir de las 7 pm ET en HonorClub, llega el capítulo al uso de cada jueves, cuyo menú se presenta así.
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) vs. Maya World
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) vs. Hyan
- CAMPEONATO PURO ROH: Lee Moriarty (c) vs. Josh Woods
- Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean y Carlie Bravo) vs. QT Marshall, Aaron Solo y Nick Comoroto
- Scorpio Sky vs. Bryan Keith
- RETO ABIERTO: La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) vs. ?
- Premier Athletes en acción
Two nights. Two episodes of ROH TV!
March 12th on Honor Club!
March 13th on the ROH YouTube Channel!
Don’t miss it!https://t.co/8dcdtxr3sNhttps://t.co/qdGTwJjIeT pic.twitter.com/Df2hkM3w94
— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) March 11, 2026