WWE SMACKDOWN 6 DE MARZO 2026 .— Drew McIntyre defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes en una revancha de su épica lucha Three Stages of Hell del 9 de enero, esto debido a que en Elimination Chamber, McIntyre atacó a Rhodes, pero su plan falló cuando Rhodes le aplicó el Cross Rhodes. Momentos después, Randy Orton noqueó a Rhodes con un RKO para ganar y asegurar su combate titular en WrestleMania. El Gerente General, Nick Aldis, hizo oficial esta lucha durante el post-show de Elimination Chamber. La victoria de Orton complicó los planes de McIntyre, quien para poder llegar a WrestleMania deberá vencer nuevamente a Rhodes. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Moda Center, en Portland, Oregon.

Además, está programada una lucha para definir quiénes serán los próximos retadores por el Campeonato de Parejas WWE, en poder de los MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga).

Por su parte, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) tendrán una celebración después de haberse coronado como Campeonas de Parejas WWE.

Además, Rhea Ripley, ganadora de la Cámara de Eliminación femenil, se verá cara a cara con la Campeona WWE, Jade Cargill. Este segmento promete ser intenso de cara a su combate titular en WrestleMania 42.

WWE SmackDown 6 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Campeonato Indisputable WWE

Drew McIntyre (c) vs. Cody Rhodes Cody Rhodes 55% WWE parece inclinarse por Rhodes vs. Orton en WrestleMania en vez de confiar en McIntyre. Gane quien gane, se esperan intervenciones de Jacob Fatu y Sami Zayn. Campeonato de Parejas WWE

Lucha de Contendientes #1 Street Profits 60% Es el mejor momento para que reaparezcan después de cinco meses de ausencia. Otra opción es The Wyatt Sicks (otra vez). Rhea Ripley vs. Jade Cargill

Cara a Cara Confrontación — Terminará en un ataque mutuo que necesitará ser separado por seguridad, calentando su combate en WrestleMania.

► La noche la abrió un emotivo Randy Orton, diciendo que aunque ha estado en 20 WrestleMania sin contar la de este año, solo ha sido estelarista en 3 ocasiones. Los fans lo arroparon con ovaciones y abrazos.

► Randy Orton dijo que saldrá de WrestleMania 42, que saldrá de Las Vegas con el Campeonato WWE en su hombro, sin importarle si es Drew McIntyre o Cody Rhodes su rival.

► Trick Williams apareció y dijo que él estaba en el ring de Randy Orton y que era el futuro… Y el futuro que no vio fue un tremendo RKO de la nada.

WWE SMACKDOWN 6 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes ►1- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) vs. Hijo de Dr. Wagner, Jr. La tercera generación de los Wagner, el portador de La máscara más bonita, Hijo de Dr. Wagner, Jr., debutó esta noche en WWE SmackDown respondiendo el reto abierto de Carmelo Hayes por el Campeonato de los Estados Unidos WWE... Con patadas voladoras mandó a Carmelo al esquinero y le hizo una bala de cañón; los fans lo apoyaron con ovaciones... Recibió dos derechazos, pero pudo con una patada enzuigiri sacar a Carmelo del ring... Y le cayó encima con una linda bala de cañón... La cuenta llegó solo a uno... Con azotón contra la lona y patadas voladoras desde el esquinero, Wagner consiguió una cuenta en dos... Hayes reaccionó girando sobre la espalda del enmascarado y dándole patadas voladoras... Hayes intentó un súplex, pero no pudo, así que logró una rodada a espaldas; la cuenta llegó a dos... Wagner lo azotó de cara contra la lona, pero falló un rodillazo y recibió patadas en la parte trasera de la espalda, para luego recibir una guillotina desde las sogas... Carmelo voló con plancha cruzada fuera del ring y le cayó encima al enmascarado; todos los fans lo aplaudieron... Más adelante, tras intercambio de golpes, Hijo de Dr. Wagner, Jr. atacó con powerbomb a su rival en dos ocasiones, pero Melo sobrevivió... Hayes lo pateó, pero el enmascarado le dio un codazo giratorio... Melo evitó el Wagner Driver, pero fue pateado en la frente... Wagner voló desde el esquinero, solo para recibir un codebreaker de Melo... Aunque Melo ha ganado con su codebreaker, Wagner le sobrevivió... Y le dio un rodillazo a la cara en el esquinero... Wagner se puso a Melo en los hombros y lo atacó con tremendo powerbomb giratorio, pero la cuenta llegó solo a dos... Finalmente, Carmelo Hayes retuvo con su movida, el Nothing But Net. El Final Nothing But Net de Carmelo Hayes. Valoración 7.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, gran debut de Hijo de Dr. Wagner Jr..

Contras Nada negativo qué resaltar, aunque sí hubo un punto en la lucha, antes de la guillotina de Melo, que parece ser que se confundieron y tuvieron que improvisar, pero lo hicieron bien, la salvaron.

