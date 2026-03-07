WWE SMACKDOWN 6 DE MARZO 2026 .— Drew McIntyre defenderá el Campeonato Indisputable WWE ante Cody Rhodes en una revancha de su épica lucha Three Stages of Hell del 9 de enero, esto debido a que en Elimination Chamber, McIntyre atacó a Rhodes, pero su plan falló cuando Rhodes le aplicó el Cross Rhodes. Momentos después, Randy Orton noqueó a Rhodes con un RKO para ganar y asegurar su combate titular en WrestleMania. El Gerente General, Nick Aldis, hizo oficial esta lucha durante el post-show de Elimination Chamber. La victoria de Orton complicó los planes de McIntyre, quien para poder llegar a WrestleMania deberá vencer nuevamente a Rhodes. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Moda Center, en Portland, Oregon.
Además, está programada una lucha para definir quiénes serán los próximos retadores por el Campeonato de Parejas WWE, en poder de los MFTs (Solo Sikoa y Tama Tonga).
Por su parte, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) tendrán una celebración después de haberse coronado como Campeonas de Parejas WWE.
Además, Rhea Ripley, ganadora de la Cámara de Eliminación femenil, se verá cara a cara con la Campeona WWE, Jade Cargill. Este segmento promete ser intenso de cara a su combate titular en WrestleMania 42.
WWE SmackDown 6 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro
► La noche la abrió un emotivo Randy Orton, diciendo que aunque ha estado en 20 WrestleMania sin contar la de este año, solo ha sido estelarista en 3 ocasiones. Los fans lo arroparon con ovaciones y abrazos.
► Randy Orton dijo que saldrá de WrestleMania 42, que saldrá de Las Vegas con el Campeonato WWE en su hombro, sin importarle si es Drew McIntyre o Cody Rhodes su rival.
► Trick Williams apareció y dijo que él estaba en el ring de Randy Orton y que era el futuro… Y el futuro que no vio fue un tremendo RKO de la nada.
WWE SMACKDOWN 6 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes
►1- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) vs. Hijo de Dr. Wagner, Jr.
El Final
Valoración
7.7
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una muy buena lucha, gran debut de Hijo de Dr. Wagner Jr..
Contras
- Nada negativo qué resaltar, aunque sí hubo un punto en la lucha, antes de la guillotina de Melo, que parece ser que se confundieron y tuvieron que improvisar, pero lo hicieron bien, la salvaron.